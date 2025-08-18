Primo allenamento al PalaSerradimigni questa sera per la Dinamo, che di fatto segna l'apertura della stagione 2025/26. All'appello mancavano gli americani che hanno finito tardi le visite mediche: il play Buie, la guardia Johnson e l'ala piccola Marshall jr.

Dopo la sala pesi i giocatori hanno svolto un po' di preparazione col nuovo preparatore Francesco Murru e poi hanno lavorato un po' con la palla col tecnico Bulleri e i vice Oldoini e Carlini.

Domani la squadra sarà al completo e mercoledì partirà per Nuoro dove sosterrà la prima parte del ritiro sino al 28 agosto.

