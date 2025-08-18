Dinamo tra visite mediche e allenamenti al PalaSerradimigniMercoledì la partenza per Nuoro dove si svolgerà il ritiro
Primo allenamento al PalaSerradimigni questa sera per la Dinamo, che di fatto segna l'apertura della stagione 2025/26. All'appello mancavano gli americani che hanno finito tardi le visite mediche: il play Buie, la guardia Johnson e l'ala piccola Marshall jr.
Dopo la sala pesi i giocatori hanno svolto un po' di preparazione col nuovo preparatore Francesco Murru e poi hanno lavorato un po' con la palla col tecnico Bulleri e i vice Oldoini e Carlini.
Domani la squadra sarà al completo e mercoledì partirà per Nuoro dove sosterrà la prima parte del ritiro sino al 28 agosto.