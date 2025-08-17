Marc Márquez, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp. Per il leader del Mondiale un successo che è arrivato nella seconda parte di gara, dopo essere partito in seconda fila a seguito delle qualifiche di ieri.

Lo spagnolo, al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring, ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi, che era partito dalla pole position. L’italiano, terzo sul podio con l'Aprilia, sino a metà gara ha battagliato con Marc Márquez ma poi si è dovuto arrendere.

Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Solo ottavo, invece, Francesco Bagnaia con l'altra Desmosedici ufficiale. A punti in Austria sono andati anche Enea Bastianini quinto con la Ktm Tech3, Joan Mir sesto con la Honda, Brad Binder settimo con la Ktm ufficiale. Nono posto, infine, per Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

Quella odierna è la sesta vittoria di fila nel Mondiale per Marc Márquez, con altrettante doppiette sprint-Gp: un record. Il leader della classifica allunga ancora in classifica, dato il decimo posto ottenuto dal fratello Álex e l'ottavo di Bagnaia, che lo seguono a distanza ormai quasi incolmabile. Ancora sfortunato il campione del mondo in carica, Jorge Martín, vittima di una caduta che non gli ha causato conseguenze fisiche.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata