Proseguono le finals di Coppa Italia di futsal in quel di Jesi. Nella serata di ieri si sono disputati gli ultimi due quarti di finale di Serie A, Fortitudo Pomezia-Don Peppe Napoli e L84-Feldi Eboli. Il primo match ha visto uscire vincitrice il Napoli 5-2; il secondo, terminato 15-16 dopo una serie infinita di rigori, è stato un incontro targato quattro mori con Marco Pasculli per la L84 e Lorenzo Etzi per la Feldi Eboli.

Ad avere la meglio è stata la Feldi di Etzi, mentre Pasculli ha salutato la competizione uscendo però a testa altissima. «Da parte mia c'è tantissima delusione per non essere riuscito ad aiutare i ragazzi durante i rigori», ha detto Pasculli. «I miei compagni hanno fatto una partita straordinaria, recuperando due volte contro una squadra molto intensa ed esperta. Resta il rammarico per l'epilogo ma ci dà tanta consapevolezza di essere allo stesso livello delle teste di serie in vista dei playoff di campionato», così il portiere sassarese subito dopo la sfida contro le volpi.

Ora, con l'uscita dalla coppa, si torna a lavorare sul finale della regular season, ma per quale conterraneo tiferà Pasculli per la corsa al titolo? «Sinceramente non saprei chi scegliere, sono tutti e tre molto forti e giocano in tre squadre davvero corazzate. Spero comunque che sia uno di loro tre a sollevare la Coppa. Forse però vorrei vedere Etzi sul tetto d'Italia: è stato tanto tempo fuori per infortunio e si merita una gioia del genere. Faccio comunque i miei in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore».

Questa sera, in Serie A2 Élite, invece un altro sardo Jacopo Ugas, assieme alla sua Bulldog Capurso, ore 18, si giocherà la semifinale contro l'Olympia Rovereto.

