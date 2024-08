Mondo del ciclismo italiano in lutto per la morte di Simone Roganti, il 21enne portacolori della formazione marchigiana Continental MG. K Vis Colors for Peace. La tragedia nella serata di ieri per un malore nella sua casa di Spoltore. I soccorsi sono stati immediati ma i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane ciclista.

Roganti sarebbe dovuto partire nei prossimi giorni per andare a correre in Belgio. Il 15 settembre avrebbe dovuto partecipare al Trofeo Matteotti di ciclismo che si corre a Pescara. Nelle prossime settimane proprio in Belgio avrebbe dovuto firmare un contratto con una squadra Professional e passare professionista. Giovedì 22 agosto scorso era stato ospite a Veló, la trasmissione di ciclismo di Tvsei ideata dall'ex professionista Luciano Rabottini.

Ora la Procura di Pescara ha aperto un’inchiesta. Disposta l’autopsia per capire le cause del decesso.

