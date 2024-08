Il Comitato olimpico belga ha ritirato la squadra dalle gare del triathlon misto dopo che una delle sue triatlete, Claire Michel, si è ammalata dopo il tuffo nella Senna. Finita al 38esimo posto del triathlon femminile mercoledì scorso, Michel avrebbe contratto un'infezione intestinale.

Il Comitato Olimpico del Belgio non ha precisato lo stato di salute dell’atleta, ma secondo media belgi si tratta di infezione da escherichia coli.

Michel sarebbe stata ricoverata per un malore nel centro clinico del Villaggio Olimpico, poi curata e dimessa. Duro il Comitato olimpico belga: «Bisogna garantire che non ci siano incertezze per gli atleti, l’entourage e i tifosi», si legge in una nota.

L’episodio riaccende le polemiche sulla qualità dell’acqua della Senna e sulla controversa decisione di tenere le gare di triathlon nel fiume parigino. Dopo le piogge dei giorni scorsi la Senna è risultata troppo inquinata e diversi allenamenti prima di gare individuali e staffetta sono stati annullati.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata