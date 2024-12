Paura nella notte a Is Arutas, sul litorale di Cabras: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 per domare un incendio che ha distrutto un chiosco-ristorante.

Sul posto ha lavorato la Prima partenza dalla centrale di via Zara di Oristano, che ha tratto in salvo un uomo di 56 anni che si trovava all'interno della struttura, in una zona non ancora raggiunta dalle fiamme: il cinquantaseienne è stato affidato alle cure del 118.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte diverse ore con l'ausilio di due autobotti. La dinamica del rogo è al vaglio del Nucleo investigativo antincendi territoriale.

Non è esclusa la matrice dolosa: oggi a Is Arutas era in programma la tappa del mondiale di Ciclocross.

