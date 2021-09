Milan e Inter in campo per la seconda giornata di Champions League.

I rossoneri perdono 3-2 contro il Liverpool. Dopo l’autogol di Tomori, segnano Rebic e Diaz ma non basta: al 48esimo arriva il pari di Salah mentre Henderson spegne tutti gli entusiasmi del Milan.

Per i nerazzurri finisce 0-1 per il Real Madrid a San Siro con un gol di Rodrygo Goes.

(Unioneonline/D)

