La capolista Ozierese non sbaglia: vince 3-1 sul campo del Thiesi, resta imbattuta e sale a 19 punti. Il Thiesi incassa la settima sconfitta in altrettante giornate e resta fermo a zero. Il Castelsardo risponde con un largo 4-2 al Luogosanto e rimane a un punto dalla vetta, a quota 18. Stesso punteggio per il Coghinas, che supera il Fonni e si conferma terzo a 15 punti.

Il Bosa vince 1-0 sul campo del Macomer, ottiene il secondo successo consecutivo e sale al quarto posto, a 13 punti. Il Macomer è ancora senza vittorie. Colpo del Li Punti a Campanedda: il 2-1 vale la seconda vittoria di fila e porta i sassaresi a 9 punti, nonostante la penalizzazione. Il Campanedda, che aveva la difesa meno battuta del girone, si ferma a 11. Tra Ovodda e Macomerese finisce 1-1.

Gli anticipi di sabato si erano chiusi con il 3-2 del San Giorgio Perfugas sul Montealma e il 2-2 tra Arzachena e Buddusò.

Risultati: Arzachena-Buddusò 2-2, Campanedda-Li Punti 1-2, Castelsardo-Luogosanto 4-2, Coghinas-Fonni 4-2, Macomer-Bosa 0-1, Ovodda-Macomerese 1-1, San Giorgio Perfugas-Montealma 3-2, Thiesi-Ozierese 1-3.

Classifica: Ozierese 19; Castelsardo 18; Coghinas 15; Bosa 13; Montealma, Campanedda 11; Arzachena, Macomerese 10; Li Punti 9 (-2); Luogosanto 8; San Giorgio Perfugas, Ovodda 7; Buddusò, Fonni 5; Macomer 4; Thiesi 0.

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