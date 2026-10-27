Il Decimo 07 vince a Cardedu per 4-5 e mantiene il primo posto nel girone A della Prima categoria con due punti di vantaggio sul La Palma Cagliari, a sua volta vincitore sul campo della cenerentola Sarroch per 1-2.

Si fa sotto l'Azzurra Monserrato che ha vinto il derby col Calcio Pirri superando al terzo posto il Tertenia costretto al pari a San Basilio (2-2).

Una giornata importante insomma, col Sarroch ancora fermo a zero punti e con l'Himalaya, l'Idolo e lo stesso Sarroch a caccia della prima vittoria.

Il San Vito di Angelo Padiglia ha pareggiato proprio sul campo dell'Himalaya raggiungendo, a quota cinque punti, il Capoterra e il La Salle.

«Un girone molto difficile», dice Padiglia, «con equilibrio nelle alte sfere e nella zona salvezza. Ci sarà da soffrire. Lo stesso Sarroch, a zero punti, ha tutti i mezzi per risalire la china».

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