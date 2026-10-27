Seconda categoria: Kalagonis, Frassinetti, Settimo e Burcei sgomitano in vettaQuattro squadre racchiuse nello spazio di tre punti
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Quattro squadre racchiuse nello spazio di tre punti in un girone, quello A, di Seconda categoria che appare davvero incerto. Il Kalagonis è in vetta con 15 punti: cinque gare giocate, tutte vinte.
La Frassinetti e il Settimo, inseguono a due lunghezze dalla capolista: cinque gare giocate, quattro vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta anche per loro. Il Burcei, allenato da Danilo Scuda, è quarto a 12 punti, ma con una gara da recuperare. Quattro le partite giocate, tutte vinte, con 12 reti fatte ed una sola subita. La gara da recuperare è quella con la Castiadese.
Sotto queste grandi, insegue il Pula con otto punti: cinque gare giocate, due vinte, due pareggiate, una persa.
In coda, le ultime sono Sinnai e Castiadese con un solo punto. Il Belvedere di Villaslato, è terzultimo con tre punti , assieme alla Jupiter di Pirri.
La squadra che ha segnato più reti è il Kalagonis con 21 gol. Il Burcei è quella che ne ha subito meno: una sola, come già detto.