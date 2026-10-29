Cambia la guida tecnica in casa Terralba F. Bellu, compagine che prende parte al torneo di Eccellenza. Il sodalizio guidato da Gabriele Frongia, infatti, ha diramato un comunicato ufficiale annunciando la separazione da Roberto Concas.

«Il Terralba Calcio – si legge nella nota - comunica di aver sollevato Roberto Concas dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il mister per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto in questo periodo alla guida del gruppo, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera».

Concas era arrivato a Terralba la scorsa estate, in sostituzione del tecnico della promozione, Daniele Porcu. E proprio contro l’Iglesias allenato da Porcu sarà il prossimo impegno.

Terralbesi che si trovano al momento in una posizione di metà classifica, con 8 punti (2 di vantaggio sulla zona playout e 4 da recuperare sui playoff) nelle prime 7 giornate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La società è alla ricerca di un nuovo allenatore. “La guida tecnica della Prima Squadra – si conclude la nota - viene momentaneamente affidata a Mauro Carta, allenatore della Juniores, che condurrà gli allenamenti in attesa della nomina del nuovo responsabile tecnico”.

© Riproduzione riservata