Il derby sardo del girone G di Serie D finisce in parità, ma il 2-2 tra Ossese e Budoni arriva solo all’ultimo respiro. Al “Walter Frau” i padroni di casa si fanno rimontare un vantaggio meritato e acciuffano il pareggio al 94’, quando ormai la partita sembrava nelle mani degli ospiti.

Il primo tempo è dell’Ossese. Al 18’ Tapparello colpisce la traversa di testa, al 27’ Mainardi impegna in tuffo Desjardins con una conclusione dalla distanza. Il gol arriva al 40’: su un calcio d’angolo dalla destra Gueli arriva per primo sul pallone e porta avanti i padroni di casa. Nello stesso minuto Tuseddu, da pochi passi, si trova davanti Desjardins che gli chiude lo specchio in uscita.

Nella ripresa l’Ossese trova il raddoppio con Tapparello al 9’, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Budoni cresce: al 14’ Forzati deve volare per togliere dall’angolo una conclusione a giro di Schirru. Al 21’, ancora da corner, arriva il pareggio di Cubeddu. I padroni di casa sfiorano di nuovo il vantaggio al 33’: su una punizione di Nurra, Desjardins non trattiene e la conclusione di Idda si stampa sul palo. Pochi minuti dopo, al 38’, Ragatzu trasforma il rigore concesso per un fallo su Fall e completa la rimonta del Budoni.

In pieno recupero, al 49’, Nurra batte una punizione e Bolzicco vince il duello aereo in area e insacca: è il 2-2. L’Ossese resta imbattuta in casa e sale a 13 punti, il Budoni interrompe la serie di tre sconfitte consecutive e sale a 8.

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