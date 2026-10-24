Negli anticipi della settima giornata del girone B di Promozione il San Giorgio Perfugas batte 3-2 il Montealma al “Badu e Linos”. È la seconda vittoria casalinga della stagione, che porta la squadra a 7 punti e la allontana dalla zona bassa. Il Montealma, che arrivava da quarto in classifica, resta fermo a 11.

Al “Luigi Orecchioni” finisce 2-2 tra Arzachena e Buddusò, al termine di una gara in cui gli ospiti passano due volte in vantaggio. Al 27’ del primo tempo il Buddusò sblocca il risultato con Ferrer. In apertura di ripresa, al 2’, Sosa pareggia per l’Arzachena. Al 16’ Troyes riporta avanti gli ospiti, ma al 24’ Donati trasforma il rigore del definitivo 2-2 e sale a 5 reti in campionato. Per il Buddusò è il quinto pareggio in sette giornate: la squadra di Mario Fadda è ancora senza vittorie.

Si giocano domani alle 15: Campanedda-Li Punti, Castelsardo-Luogosanto, Coghinas-Fonni, Macomer-Bosa, Ovodda-Macomerese, Thiesi-Ozierese.

Classifica: Ozierese 16; Castelsardo 15; Coghinas 12; Montealma, Campanedda 11; Arzachena, Bosa 10; Macomerese 9; Luogosanto 8; San Giorgio Perfugas 7; Li Punti 6 (-2), Ovodda 6; Buddusò, Fonni 5; Macomer 4; Thiesi 0.

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