Tertenia, svolta in panchina: Piccarreta nuovo allenatoreSubentra a Roberto Brandino che ha lasciato l'incarico lunedì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Andrea Piccarreta è il nuovo allenatore del Tertenia (Prima categoria, girone A). Dopo la cavalcata con il Cannonau Jerzu di due anni fa, con il salto dalla Prima alla Promozione, il 53enne tecnico torna ad allenare e lo fa ancora in Ogliastra.
Domani dirigerà il primo allenamento in vista della gara di sabato contro l’Ulassai. Intanto oggi i biancorossi scenderanno in campo in casa dell’Himalaya per la partita inaugurale della stagione da ripetere per un errore tecnico dell’arbitro.
Piccarreta subentra a Roberto Brandino, che ha lasciato l'incarico lunedì mattina.