Domani, domenica, alle 15 si gioca la settima giornata di Eccellenza. Il Santa Teresa, capolista, imbattuta e sorpresa di questo avvio, riceve il Bonorva, reduce dalla sconfitta interna con l’Iglesias. I galluresi, che tra le mura amiche non hanno ancora subito gol, saranno senza Djedje Danon.

Il Lanusei, con alle spalle il 2-2 in rimonta a La Maddalena, ospita l’Usinese che ha travolto 3-0 il Taloro. Proprio l’Ilvamaddalena, che lontano da casa non ha ancora preso gol, è attesa a Calangianus nel derby gallurese. Ancora imbattuto anche l’Iglesias, che riceve il Tempio, rilanciato dal 3-0 sul Terralba. Il Tortolì, senza Conti, va a Uri. A Gavoi il Taloro, privo di Littarru, affronta la Villacidrese. Il Terralba, senza Porru e Mereu, ospita la Nuorese, che in settimana ha passato il turno in Coppa con il 5-0 di Tortolì. A Villasimius, dove i padroni di casa non hanno ancora incassato reti, arriva il quotato Alghero senza Baraye.

In Promozione si completa il girone B, anche qui alle 15. La capolista Ozierese, ancora imbattuta, va a Thiesi senza lo squalificato Peters, contro una squadra che ha perso tutte le sei gare disputate. Il Castelsardo, che ha espugnato Fonni 3-2, ospita il Luogosanto e si affida al capocannoniere Michele Chelo. Il Coghinas, dopo lo 0-3 di Li Punti, riceve il Fonni senza Samuele Pinna. Il Campanedda, la difesa meno battuta del girone, attende proprio il Li Punti, privo di Pilo. Il Macomer, battuto di misura a Ozieri, riceve il Bosa, reduce dal 2-1 sul San Giorgio Perfugas, mentre l’Ovodda, sconfitto a Luogosanto, ospita la Macomerese, che ha superato di misura il Thiesi.





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