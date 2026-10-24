Dopo la settima giornata il girone A di Promozione ha due capolista a 17 punti. L’Arborea travolge 4-1 l’Uta al “Ginetto Neri” e raggiunge in vetta il Selargius, fermato in casa sull’1-1 dalla Tharros. Per i padroni di casa sono i primi punti persi davanti al proprio pubblico. Gli oristanesi, ultimi in classifica, conquistano invece un pareggio importante sul campo della capolista.

Al “Polese” il Sant’Elena Quartu batte 1-0 la Ferrini, la prima sconfitta interna dei cagliaritani, e la sorpassa in classifica: ora i quartesi sono terzi a 16 punti, la Ferrini quarta a 15. È la seconda vittoria del Sant’Elena sullo stesso campo in pochi giorni, dopo il 3-1 dell’andata degli ottavi di Coppa Italia.

Il Cannonau Jerzu, dopo tre pareggi casalinghi, trova la prima vittoria davanti ai suoi tifosi: 3-0 al Samugheo, che lontano da casa non ha ancora segnato. Al “Bellavista” di Sinnai il Vecchio Borgo Sant’Elia supera 3-1 il Castiadas. L’Accademia Sulcitana ottiene il secondo successo consecutivo con l’1-0 sull’Arbus Guspini. A Sant’Antioco, invece, è l’Atletico Masainas a sorridere: 4-2 sul campo dell’Antiochense, che incassa la prima sconfitta in casa. Al “Sa Duchessa” il derby tra Cus Cagliari e Atletico Cagliari finisce senza reti.

Risultati: Antiochense-Atletico Masainas 2-4, Accademia Sulcitana-Arbus Guspini 1-0, Arborea-Uta 4-1, Cannonau Jerzu-Samugheo 3-0, Cus Cagliari-Atletico Cagliari 0-0, Ferrini-Sant’Elena 0-1, Selargius-Tharros 1-1, Vecchio Borgo Sant’Elia-Castiadas 3-1.

Classifica: Arborea, Selargius 17; Sant’Elena 16; Ferrini 15; Vecchio Borgo Sant’Elia 12; Atletico Cagliari 11; Cannonau Jerzu 10; Accademia Sulcitana 9; Samugheo, Castiadas 8; Antiochense, Cus Cagliari, Atletico Masainas 7; Uta, Arbus Guspini 4; Tharros 2 (-1).

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