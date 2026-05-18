I playout salvezza del Santa Giusta, nel girone B del torneo di Prima categoria, iniziano con una sconfitta. La compagine allenata da Gianni Lutzu, 14esima e penultima in classifica al termine del campionato, ha perso per 0-1 nella gara di andata contro la Libertas Barumini, 13sima in graduatoria.

Partita che ha visto le due squadre contratte nei primi 45’ di gioco. L’unica occasione è al 37’, per i padroni di casa, ma Mele e Samuele Cabras non riescono a concludere su traversone di Porta. Nella ripresa è Niccolò Cabras ad impegnare Ghiani al 49’. Al 56’ Barumini avanti con Tomasi, ma la conclusione è deviata in corner. Sul successivo calcio d’angolo di Corona, al 57’, è un perentorio colpo di testa di capitan Roberto Ghiani a regalare il vantaggio agli ospiti.

Al 76’ la Libertas Barumini rimane in dieci per l’espulsione di Magnini e il Santa Giusta va alla ricerca del pareggio. Al 90’, Niccolò Cabras calcia fuori dalla lunga distanza, mentre al 94’ è Samuele Cabras a girarsi al volo, calciare bene, ma trova la parata del portiere ospite, ben assistito dalla parte alta della traversa.

Frau e compagni ora, per salvarsi, saranno chiamati a vincere con 2 gol di scarto nel ritorno di domenica prossima. In caso di sconfitta, pareggio o vittoria con il minimo scarto sarà la Libertas Barumini ad ottenere la permanenza nella categoria.

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