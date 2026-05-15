Si dividono le strade tra il Terralba e il tecnico Daniele PorcuIl tecnico era arrivato alla guida della compagine nel gennaio del 2025
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Si separano le strade tra il Terralba, formazione neo-promossa nel torneo di Eccellenza, e il tecnico Daniele Porcu. A darne notizia è la stessa società terralbese, tramite i suoi canali ufficiali.
«Si separano le strade con un tecnico che ha scritto una delle pagine più belle della nostra storia – si legge nelle nota societaria - A lui va il nostro più profondo ringraziamento per aver guidato questo gruppo fino alla conquista del campionato, un traguardo storico raggiunto grazie alla sua dedizione e al suo valore. Il lavoro e i successi condivisi resteranno sempre parte del Terralba Calcio. Il nostro più grande in bocca al lupo per le prossime sfide professionali, con la certezza che il legame di amicizia e rispetto resterà immutato».
Porcu era arrivato alla guida dei terralbesi nel gennaio del 2025. Nel corso della prima stagione aveva guidato la squadra a ridosso delle zona playoff; dopo la conferma, nell’annata sportiva appena conclusa, ha festeggiato la promozione in Eccellenza, dopo un campionato sempre ai vertici, riuscendo a spuntarla su Castiadas, Villacidrese e Guspini. La società, intanto, è già al lavoro per l’organizzazione e programmazione della prossima stagione, partendo dalla scelta del nuovo allenatore della Prima Squadra.