Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita quella in programma domenica 17 maggio al Centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Sa Rodia, a Oristano. In programma il “Grassroots Festival regionale", la grande festa del Settore Giovanile e scolastico della Figc, dedicata alla categoria Pulcini.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’attività del settore giovanile e coinvolgerà circa 300 bambini, oltre a tecnici, dirigenti, accompagnatori e famiglie che seguiranno la manifestazione nel corso della giornata.

A partecipare saranno le società risultate meritevoli al termine del percorso stagionale: Cosmosassari, Alghero, Polisport Nuoro, Lupi del Goceano, Torres SRL, Antas Calcio, Olbia Academy , Ithaca, Cagliari Calcio , US Oristanese, Simba, Futura Calcio Sales, Gigi Riva, Calcio Pirri e Pgs Club San Paolo.

Alla manifestazione saranno presenti il Coordinatore Federale Sgs Sardegna Lorenzo Cagli, insieme allo staff federale composto dalla Responsabile Organizzativa Eleonora Carrus, dal Responsabile Tecnico per lo sviluppo Vincenzo Fadda, dalla Responsabile dell’Area psicologia Eugenia Caldaro e dal Delegato regionale dell’Attività di base Carlo Scontus, oltre ai collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico.

L’evento sarà ospitato nella struttura federale grazie alla collaborazione e al supporto del Comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti e del presidente Gianni Cadoni.

La società che si distinguerà maggiormente nel corso della manifestazione rappresenterà la Sardegna nella fase nazionale del Grassroots Festival, in programma il 13 e 14 giugno.

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