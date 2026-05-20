Il portiere della Cos Ogliastra Sarrabus, Leonardo Xaxa è stato convocato alla 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔, il torneo riservato alle selezioni dei migliori Under 18 dei nove gironi della Serie D. Per il portiere sardo, si tratta della 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐥𝐚 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞̀ 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨𝐛𝐥𝐮̀ ed è, insieme a Mirko Zaru, del Budoni, uno dei due sardi che rappresenteranno il Girone G. Xaxa, si slegge in una nota della societa, «è tra i covocati al torneo, 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐃. Un dato che ci inorgoglisce ulteriormente e che conferma ancora una volta (se ce ne fosse bisogno!) la bontà del progetto che la società sta portando avanti sin dalla sua nascita».

Soddisfazione anche in casa Budoni. «La società è liets di annunciare la convocazione di Mirko Zaru alla Juniores Cup 2026. Per il nostro difensore si tratta di un importante riconoscimento, frutto di impegno, continuità e grande maturità dimostrata nel corso della stagione. Un traguardo che conferma il valore del percorso di crescita intrapreso e la qualità del lavoro svolto quotidianamente».

© Riproduzione riservata