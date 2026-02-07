Va al Tertenia il derby Ogliastra-Sarrabus del girone A di Prima categoria. La rete decisiva l'ha siglata al 40' Vincis su azione di calcio d'angolo. Nella ripresa il San Vito di Angelo Padiglia ha cercato il pareggio: l’occasione migliore è stata di Andrea Massessi che, su corner, ha mandato il pallone a fil di palo.

Da rilevare che anche il Tertenia sempre nella ripresa ha avuto l'occasione di raddoppiare ancora con Vincis che ha impegnato il portiere del San Vito Atzei con un grande intervento.

Tutto sommato una gara equilibrata col Tertenia di Daniele Salerno che si è comunque portato a casa tre punti importanti per la classifica.

