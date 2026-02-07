Si gioca domani la 23esima giornata del campionato di Serie D. Grande l'attesa per i due derby in calendario: Cos-Monastir e Latte Dolce-Olbia. Dopo due trasferte consecutive il Sassari Calcio Latte Dolce torna tra le mura amiche per affrontare un'Olbia che ha assoluta necessità di far punti per la classifica e per superare l'ennesimo momento difficile che affronta in questa stagione.

L'Olbia con appena 21 punti, occupa il quartultimo posto. Il Latte Dolce che di punti ne ha trenta, si trova al centro della classifica a pochi da play out ma anche dai playout in una classifica davvero cortissima. Un pò come la Cos che in questo inizio di girone di ritorno ha raccolto davvero poco. Col Monastir, la squadra di Francesco Loi deve far punti, possibilmente tre. Ma anche la formazione di Marcello Angheleddu , prima fra le sarde con 31 punti, deve guardarsi alle spalle anche se c'è da aggiungere che deve ancora recuperare la gara interna col Valmontone, rinviata domenica scrsa per il maltempo.

E ha bisogno di un successo pure il Budoni che non vince da tempo: 29 punti, come la Cos, il Budoni ospita l'Anzio: deve vincere per tornare nelle parti alte della classifica. Si gioca alle 14,30 su tutti i campi.

