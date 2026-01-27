Fonni, obiettivo promozione con l'attaccante Pili arrivato dal TortolìUn curriculum invidiabile e un’esperienza importante a disposizione di mister Coinu
Antonio Pili è un nuovo giocatore dell’Asd Fonni Calcio. L'attaccante arriva dal Tortolì, con un curriculum invidiabile e un’esperienza importante a disposizione di mister Coinu.
L'obiettivo del Fonni è quello di tentare il salto in Promozione. La squadra occupa il terzo posto nel girone C della Prima categoria a due punti di distacco dalla capolista Macomer (che deve però recuperare una gara) e a un solo punto dal Supramonte, secondo della classe.
Un girone ancora tutto da giocare. Anche però la promozione può arrivare attraverso i playoff.