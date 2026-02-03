Vittorio Tossi è il nuovo direttore sportivo del Tempio. Dirigente di comprovata esperienza e profondo conoscitore del calcio sardo, Tossi vanta una carriera lunga e qualificata, maturata tra società storiche e realtà di primo piano del panorama regionale, oltre al conseguimento dell’abilitazione professionale a Coverciano.

In passato ha è stato direttore sportivo di Ittiri, Torres, Nuorese, Latte Dolce. Figura stimata e riconosciuta nel panorama calcistico isolano, Vittorio Tossi è anche ex giocatore dell’US Tempio nelle stagioni 1984–1987.

Oggi stesso Tossi ha iniziato le riunioni operative con il presidente, i dirigenti e lo staff tecnico: la sua figura sarà centrale per il proseguimento della stagione sportiva e per lo sviluppo del progetto societario.

