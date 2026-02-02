La corsa del Santa Teresa si arresta a Nuoro. Galluresi sconfitti dalla Nuorese 2-0 al termine della sfida valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza dopo cinque risultati utili consecutivi.

Il Frogheri resta inespugnato, e la squadra di Fabio Levacovich torna a casa a mani vuote, trafitta nella ripresa da Manca su rigore e da Caggiu in pieno recupero. Col successo di ieri, i verdazzurri interrompono il digiuno di punti dopo due sconfitte e salgono al secondo posto in classifica, mentre il Santa Teresa perde due posizioni, scivolando al dodicesimo posto con 21 punti, a +1 sulla zona retrocessione.

Per i biancocelesti ci sono adesso le due gare interne con Buddusò e Villasimius da sfruttare per conquistare punti pesanti in ottica salvezza. Due scontri diretti da non fallire per allontanarsi con decisione dalla zona calda.

