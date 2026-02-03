Il Desenzano annuncia l’ingaggio di Luca Gagliano, classe 2000, nuovo rinforzo per il reparto offensivo biancoazzurro.

Nato ad Alghero e cresciuto nel vivaio del Cagliari, l’attaccante ha completato tutto il percorso nelle giovanili rossoblù fino all’esordio in Serie A.

Nella stagione 2019/2020 firma il debutto nella massima serie con il gol in Cagliari–Juventus 2-0 e l’assist per Simeone.

Da lì un percorso costruito tra Olbia, Avellino, Padova, Potenza, Foggia, Cerignola, Rimini e l’ultima esperienza al Latina prima del passaggio in prestito al Desenzano. Mancino naturale, 182 cm per 81 kg, porta con sé 228 presenze e 56 reti nei vari campionati, oltre alla capacità di agire principalmente da punta centrale.

«Ho scelto Desenzano perché è una piazza ambiziosa. Arrivo con entusiasmo e voglia di dare tutto», ha dichiarato al suo arrivo. La società lo accoglie con un benvenuto ufficiale, pronta a inserirlo subito nel gruppo.





