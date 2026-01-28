Promozione Girone A, il Vecchio Borgo Sant’Elia stende la capolista GuspiniLa squadra di Cristian Dessì perde l’occasione di allungare in vetta
Nel recupero della prima giornata del girone A di Promozione, al “Bellavista” di Sinnai, il Vecchio Borgo Sant’Elia supera 4-2 la capolista Guspini. La squadra di Cristian Dessì perde così l’occasione di allungare in vetta alla classifica e resta appaiata al Terralba a quota 46 punti. Per i cagliaritani guidati da Miro Murgia arrivano invece tre punti preziosi che valgono la quinta posizione, in piena zona playoff.
La gara riprende dal 7’ del primo tempo, sul punteggio di 0-0, punto in cui era stata sospesa lo scorso 10 gennaio a causa del maltempo. In quella circostanza il Vecchio Borgo aveva anche fallito un calcio di rigore all’1’ con Ataldi.
Al 25’ i padroni di casa sbloccano il risultato con una conclusione dall’interno dell’area di Stefano Murgia. Immediata la reazione del Guspini, che trova il pareggio quattro minuti più tardi con Dessì. Al 35’ il Vecchio Borgo torna avanti con un tiro dal limite di Mastropietro, ma gli ospiti ristabiliscono nuovamente l’equilibrio dopo cinque minuti grazie a una punizione di Mura.
Nella ripresa, al 10’, Mastropietro serve Oli Oro, che spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. Al 23’ è ancora Oli Oro a firmare il definitivo 4-2 con un preciso diagonale, chiudendo una gara ricca di emozioni.