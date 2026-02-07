Per l'Alghero è arrivato il primo pareggio stagionale: 2-2 in casa con lo Stintino dopo 21 successi consecutivi. A costringere la capolista (2-2) è stato lo Stintino che addirittura si è ritrovato in vantaggio di due gol. Poi la reazione e la rimonta della capolista che conserva un vantaggio di 14 punti sul Bonorva, vittorioso per 1-0 sul Luogosanto.

Pari (2-2) fra Tuttavista e Li Punti, ,fra Arzachena e Usinese e fra Ozierese e Thiesi, con lo stesso risultato. Vittorie del Bosa (2-1 sul Bono), del Castelsardo che ha piegato per 2-1 il Campanedda, della Macomerese (4-1 al Perfugas) e del Coghinas (3-2 sul Ghilarza). Nell'unico anticipo del girone A giocato oggi, successo del Samugheo sull'Uta per 3-1.

© Riproduzione riservata