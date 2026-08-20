Serie D, colpo dell'Ossese: dal Coghinas arriva il giovane centrocampista TroisiIl regista di Porto Torres, cresciuto tra Alghero e Latte Dolce, firma con il club bianconero. A dicembre 2025 aveva conquistato la convocazione nella Rappresentativa regionale
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La Polisportiva Ossese annuncia ufficialmente l’arrivo di Federico Troisi nella rosa della prima squadra 2026/2027. Originario di Porto Torres, nato nel 2008, è un giovane centrocampista di qualità. Cresciuto nella giovanili dell’Alghero Calcio, è poi passato al Latte Dolce.
Nell’ultima stagione si è messo in luce in Promozione con la maglia del Coghinas Calcio. Grazie alle sue ottime prestazioni, nel dicembre 2025, ha ottenuto la convocazione nella rappresentativa Regionale per la partecipazione al Torneo delle Regioni. Ora il salto in Serie D.