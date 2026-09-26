Al via l'avventura del nuovo Carbonia 1939: si riparte dalla SecondaAppuntamento alle ore 16 allo stadio Zoboli
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Dopo un'estate devastante, che ha portato al coma irreversibile la Asd Carbonia Calcio che militava in Eccellenza e che per gravi problemi economici ha rinunciato al campionato, e alla conseguente nascita del Carbonia 1939 che di fatto ne ha assunto l'eredità sportiva, comincia proprio domani per la neo nata entità sportiva una nuova avventura. E comincia dalla Seconda categoria regionale girone, B, dove il Carbonia 1939 è stato inserito. Appuntamento alle ore 16 allo stadio Zoboli dove la formazione mineraria affronterà nella prima giornata di campionato l'Atletico di Uta. Il nuovo club (ma per certi versi vecchio: simile drammatica esperienza era stata vissuta sul finire degli anni Novanta), è stato affidato a Maurizio Ollargiu, già allenatore in Eccellenza del Carbonia Calcio ad inizio della stagione 2023. La società è presieduta da Renato Giganti (a sua volta ex presidente del precedente club), e nonostante sia stata organizzata a ridosso di ferragosto, pare aver bruciato le tappe. Non si fa mistero che gli obbiettivi siano importanti: <Siamo cresciuti tanto - ammette l'allenatore - e nelle amichevoli di precampionato abbiamo tenuto testa a squadre di Prima categoria: ciò fa ben sperare, la squadra è compatta in alcune zone del campo nonostante i quindici giorni di ritardo nella preparazione>. Il progetto è di stare subito ai vertici della classifica per non galleggiare per troppo tempo in Seconda categoria: <Inutile far finta - conclude Ollargiu - è ormai risaputo che vogliamo fare un campionato di spessore>.