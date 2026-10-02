Sarà contraddistinta da due anticipi il fine settimana di gare delle formazioni oristanesi che prendono parte al campionato di Prima Categoria.

Nel girone B è il C.R. Arborea ad anticipare al sabato, alle 16.30, tra le mura di casa del “Gino Neri”. La formazione allenata da Alessandro Deplano, dopo la vittoria dell’esordio sul campo dell’Orrolese (0-2), attende la visita dell’Isili che arriva da un pareggio (0-0) contro il Gonnosfanadiga. Domenica alle 16, nello stesso raggruppamento impegnate le altre provinciali. La Freccia Parte Montis cercherà di riscattare l’1-4 subito a Sadali ospitando il Decimoputzu, che ha esordito con una rotonda vittoria contro la Gialeto (6-0). Turno esterno, invece, per Santa Giusta e Sanverese. L’undici allenato da Gianni Lutzu va alla ricerca di conferme, dopo la vittoria contro il Villamassargia (2-0), sul campo del Perdaxius (sconfitto all’esordio per 3-1 dal Tonara). La Sanverese di mister Gianluca Congiu, invece, dopo la sconfitta casalinga contro la Verde Isola (0-5), sarà impegnata sul campo della Virtus Furtei.

Nel girone C, sabato alle 16, l’Abbasanta ospita il Bottida (vittorioso nella prima giornata). L’undici di Bicio Miceli, invece, è alla ricerca dei primi punti stagionali. Domenica, infine, il Ghilarza, dopo la vittoriosa prima uscita contro il Silanus (2-0 in favore della formazione allenata da Simone Deliperi), andrà a far visita al Supramonte, caduto di misura nel corso della prima giornata contro la Bittese (1-0).

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