Seconda categoria
03 ottobre 2026 alle 21:57
Il derby di Sinnai è del Kalagonis: La Pineta travolta in casa per 1-4Gli ospiti dominano la sfida del girone A. Match chiuso già nel primo tempo grazie alle reti di Arzu, Tuveri e Denotti
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Va al Kalagonis il derby di Seconda categoria, girone A, fra La Pineta e il Kalagonis, giocato oggi a Sinnai. Gli ospiti si sono imposti per 1-4 con reti di Arzu, Tuveri e Denotti nel primo tempo. Nella ripresa la quadra rete di Cocco per il Kalagonis e il gol della bandiera di G. Mura per La Pineta Sinnai.
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