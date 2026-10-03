Va al Kalagonis il derby di Seconda categoria, girone A, fra La Pineta e il Kalagonis, giocato oggi a Sinnai. Gli ospiti si sono imposti per 1-4 con reti di Arzu, Tuveri e Denotti nel primo tempo. Nella ripresa la quadra rete di Cocco per il Kalagonis e il gol della bandiera di G. Mura per La Pineta Sinnai.

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