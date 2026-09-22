Sarà Raffaele Picciau a prendere il posto di Antonio Madau sulla panchina dell'Uta. Il capitano biancoverde è stato annunciato come nuovo allenatore della squadra, ma non è stato ancora rivelato se potrà essere impiegato nel doppio ruolo calciatore-allenatore.

Di seguito il comunicato della società. «Uta Calcio 2020 comunica che Raffaele Picciau sarà il nuovo responsabile della guida tecnica della Prima Squadra, impegnata nel campionato di Promozione. A supporto del nuovo tecnico, lo staff sarà composto da Luca Casula preparatore dei portieri e Filippo Polizzi fisioterapista».

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