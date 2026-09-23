Il Selargius corre: punteggio pieno in campionato dopo due turni e accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, con l'eliminazione del Vecchio Borgo Sant'Elia (1-0 e 0-0). In campionato battuti il Sant'Elena (1-0) e l'Atletico Masainas in trasferta (0-2). Una squadra già quadrata, che non ha subito gol in 360'. Una rosa giovane ma di valore, guidata dall'esperto Antonio Prastaro.

Il direttore sportivo Denis Fercia predica però prudenza: «Una bella e sorprendente partenza, l'ideale per una squadra molto giovane. Ma riconosco che abbiamo avuto vari episodi che ci hanno aiutato ad andare avanti in Coppa e poi in campionato, in gare sempre molto equilibrate. È necessario stare attenti, concentrati e rispettare sempre tutti. Sono stati molto bravi però il mister ed i ragazzi, sempre molto uniti e legati da una forte amicizia».

Sabato, altro impegno non facile, questa volta contro l'Arbus. «Una squadra allenata da un mister molto preparato, dove ritroverò il difensore Pancotto, che», ha detto Fercia, «tanto ci ha dato negli anni scorsi». Intanto, per i lavori in corso allo stadio Virgilio Porcu di Selargius, la gara verrà giocata sabato alle 16 a Settimo San Pietro».

© Riproduzione riservata