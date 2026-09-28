È stato un esordio senza mezze misure per le compagini oristanesi che prendono parte al torneo di Prima Categoria (girone B e C).

Nel girone B, vittorie per C.R. Arborea e Santa Giusta. Sconfitte, invece, Freccia Parte Montis e Sanverese. La neo-promossa C.R. Arborea espugna l’ostico campo dell’Orrolese (0-2). Le reti di Niccolò Cabras e Aroffu arrivano nel finale, al termine di una prestazione positiva. I lagunari, invece, si impongono tra le mura di casa, per 2-0, contro il Villamassargia. La compagine allenata da Gianni Lutzu trova i gol decisivi nella ripresa, con Pinna e Bordignon.

Torna a casa con una sconfitta la Freccia Parte Montis che cade sul campo del Sadali per 4-1. L’undici guidato da Giancarlo Boi era passato in vantaggio nel primo tempo con Girseni. La reazione dei padroni di casa nella ripresa, concretizzata con le quattro marcature. Sconfitta casalinga per la Sanverese, contro la Verde Isola, per 0-5. Match che proietta la compagine carlofortina tra le candidate ad un campionato di vertice.

Nel girone C, arriva la vittoria del Ghilarza, per 2-0, contro il Silanus, nell’anticipo del sabato. A regalare i 3 punti alla formazione ghilarzese sono Oppo e Ehichioya, autori delle marcature. Sconfitto, invece, l’Abbasanta, sul campo dell’Atletico Bono, per 3-2. Gli ospiti, che con Porcu e Maniglio avevano pareggiato il doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa, cadono dopo aver subito la decisiva rete di Sanna al 93’.

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