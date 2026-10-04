Arriva al "Principale" la prima vittoria stagionale del Latte Dolce, che supera 1-0 la Costa Orientale Sarda nel derby e aggancia proprio gli ogliastrini a quota 5. Decide un gol di Sorgente al 12', ma il vero protagonista è Cherchi, autore di una serie di parate decisive.

Parte forte la Cos: al 4' Ghia ruba palla ad Agrelli e si presenta solo davanti al portiere sassarese, che respinge in angolo. Al primo affondo, però, passa il Latte Dolce: Sorgente vince il contrasto fisico in area e fulmina Xaxa all'angolino. Gli ospiti reagiscono con Odianose, che al 15' e al 37' trova ancora Cherchi sulla sua strada. Nel mezzo, Saddi e Pulina sfiorano il raddoppio.

Nella ripresa, al 7', è Xaxa a salvare la Cos con un intervento prodigioso su un gran destro di Biancu. Al 32' un cross di Dumani sul secondo palo non trova Belloi per un soffio. Nel finale la squadra di Loi spinge alla ricerca del pari. Al 37' Demarcus si gira bene e calcia, ma Cherchi si rifugia in angolo; al 42' il diagonale di Martins finisce a fil di palo; al 44' ancora Cherchi chiude in uscita su Demarcus. Nove minuti di recupero non bastano agli ospiti.

Per i biancocelesti di Fini è il primo successo in casa dal 26 aprile, mentre la Cos incassa la prima sconfitta in trasferta della stagione.

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