Un'altra amichevole positiva per il Monastir 1983, che giovedì pomeriggio al comunale di Elmas ha battuto 4-0 il La Palma Cagliari. La partita è servita soprattutto a far giocare altri minuti ai biancoblu, che domenica affronteranno l'Albalonga nella quinta giornata di campionato.

La squadra di mister Marcello Angheleddu è partita subito forte. Al 4' un calcio d'angolo di Corcione è finito dritto in porta, ma Grosso ha bloccato. Un minuto dopo Cortinovis ha sbloccato la partita con un tiro dal centro. Al 22' Rossi ha tirato da posizione defilata, di poco fuori. Al 27' il portiere Contini, appena entrato, ha respinto male un tiro avversario e Cortinovis ha salvato sulla linea. Subito dopo, al 28', Rossi ha segnato il 2-0.

Il Monastir ha continuato ad attaccare. Al 32' Aloia ha colpito al volo un cross di Corcione e ha segnato il terzo gol. Al 38' Grosso ha fermato un tiro-cross di Pinna, e al 42' ha mandato in angolo una conclusione tesa di Aloia.

Nel secondo tempo Angheleddu ha cambiato tutti gli undici giocatori in campo. Al 52' Gianoli ha tirato al volo su servizio di Fanari, colpendo l'esterno della rete, e al 57' Masia ha sfiorato il palo. Al 75' Fanari ha approfittato di un errore del portiere Spiga e ha segnato il 4-0. Nell'ultimo quarto d'ora ci sono state poche occasioni. Il Monastir arriva così alla sfida di campionato con un'altra vittoria.

LA PALMA CAGLIARI (4-3-3): Grosso (70' Spiga); Gurzeni (70' Cadeddu), Pinna (81' Del Duca), Ruggiero (81' Caddeu), Virdis; Wolhein (70' Dessì), Medda M. (70' Ambu), Serra (70' Pintus); Piras, Boi (81' Porcedda), Medda A. (55' Perinozzi). A disposizione: Piras L. Allenatore: William Mocci.

MONASTIR 1983 (4-3-3): Le Rose (26' Contini, 46' Fusco); Pinna (46' Fanari), Cortinovis (46' Piras M.), Collu (46' Porru), Piseddu (46' Picchedda); Rossi (46' Belli), Corcione (46' Conti), Loru (46' Ragni); Mameli (46' Corona), Aloia (46' Masia), Leone (46' Gianoli). Allenatore: Marcello Angheleddu.

Marcatori: 5' Cortinovis, 28' Rossi, 32' Aloia, 75' Fanari.

Arbitro: Gabriele Dascola di Cagliari.

Note: recupero 2' nel primo tempo.

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