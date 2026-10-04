Nel girone A della Prima categoria finisce in parità il derby di Monserrato tra l'Azzurra e il La Salle: 2-2 il risultato finale con reti d i Perra, Dessì, Olla e L. Puddu. E' stata una gara combattuta e incerta sino alla fine. Pari anche fra Sestu e Himalaya: 1-1 il risultato finale con gol di Delloste e Pilleri.

Lo stesso risultato fra Pirri e San Basilio con le reti di Anedda e Siddi. Il Decimo 07 ha invece piegato il San Vito per 3-0: per i locali doppietta di D'Agostino e rete di Ledda.

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