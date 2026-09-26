L’attesa è finita, tra oggi e domani tornerà in campo anche il torneo di Prima Categoria di calcio. Tra le formazioni impegnate anche le oristanesi, inserite nel girone B e C, che giocheranno tra sabato e domenica (fischio d’inizio alle 16).

Nel girone B, esordio stagionale tra le mura di casa per Santa Giusta e Sanverese. I lagunari ripartiranno dall’ostacolo Villamassargia, dopo un’estate di cambiamenti in rosa. L’unica certezza è rimasta quella di Gianni Lutzu in panchina, confermato dopo la salvezza ai playout della scorsa stagione. Squadra rinnovata, dopo i numerosi innesti effettuati dalla società presieduta da Marco Cau. La Sanverese, invece, sarà attesa dalla sfida contro la Verde Isola Carloforte. I padroni di casa hanno un nuovo tecnico, Gianluca Congiu, e una rosa in parte confermata, con l’aggiunta di qualche innesto. “Prima” in trasferta, invece, per C.R. Arborea e Freccia Parte Montis. Per la matricola C.R. Arborea, guidata dal confermato Alessandro Deplano, ci sarà l’impegno sull’ostico campo dell’Orrolese. I gialloblu hanno confermato l’ossatura della squadra che ha ottenuto il salto di categoria, con l’aggiunta di alcuni volti noti nella categoria. La Freccia Parte Montis, dopo la retrocessione dal torneo di Promozione, riparte da Giancarlo Boi in panchina, il nucleo storico locale, e giocherà sull’ostico campo del Sadali.

Nel girone C, anticipo casalingo per il Ghilarza, contro il Silanus. Dopo due retrocessioni consecutive da Eccellenza e Promozione, la compagine del Guilcer riparte da Simone Deliperi in panchina (tecnico che ha chiuso la scorsa stagione) e ha costruito una rosa di con l’obiettivo di ricostruire con entusiasmo e spirito di appartenenza. L’Abbasanta, invece, scenderà in campo domenica in casa dell’Atletico Bono. Confermato in panchina Bicio Miceli, dopo esser subentrato in corsa nella scorsa stagione, che guiderà un gruppo in buona parte confermato dalla scorsa stagione, con l’aggiunta di alcuni innesti.

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