Nel girone A del campionato di Seconda categoria colpo del La Pineta di Sinnai, vittoriosa per 2-3 sul campo dell'Uragano Pirri al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine. 

Reti: 5’ Mainas, 24’ L. Dessi (autogol), 28’ Michael Dessi, 51’ Gianluca Aresu, 68’ Omerovic.

Nello stesso girone, vittoria in trasferta anche della Frassinetti sul campo dell'Accademia Calcio Sarrabese per 0-3 con reti di Porcu, De Agostini e Cara.

Reti: 58' Porcu, 73' De Agostini, 84' Cara.

© Riproduzione riservata