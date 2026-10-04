Seconda categoria, successi esterni de La Pineta e della FrassinettiI sinnaesi passano sul campo dell’Uragano Pirri
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Nel girone A del campionato di Seconda categoria colpo del La Pineta di Sinnai, vittoriosa per 2-3 sul campo dell'Uragano Pirri al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine.
Reti: 5’ Mainas, 24’ L. Dessi (autogol), 28’ Michael Dessi, 51’ Gianluca Aresu, 68’ Omerovic.
Nello stesso girone, vittoria in trasferta anche della Frassinetti sul campo dell'Accademia Calcio Sarrabese per 0-3 con reti di Porcu, De Agostini e Cara.
Reti: 58' Porcu, 73' De Agostini, 84' Cara.