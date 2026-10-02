Domenica di derby per le sarde in Serie D. Nella sesta giornata del girone G le cinque isolane si dividono tra due sfide tutte sarde e una trasferta in Campania.

Il match più atteso è al "Pasquale Pinna", dove alle 16 il Budoni riceve il Monastir, con la direzione affidata ad Aprile di Caserta. La squadra di Marcello Angheleddu è la miglior sarda della classifica: 10 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Sarnese, dopo il 2-2 casalingo con l'Albalonga firmato da Aloia e Fanari. Il Budoni, a quota 7, arriva carico dal blitz per 3-2 a Venafro, deciso da Gomez e da una doppietta di Fall.

Sapore di salvezza a Sassari, dove il Latte Dolce ospita la Costa Orientale Sarda: per la squadra ogliastrina è il terzo derby stagionale, il secondo in campionato. Arbitra Aka Iheukwumere dell'Aquila. I sassaresi sono in fondo alla classifica con 2 punti, dopo l'1-1 di Aranova firmato da Pulina. La Cos ne ha 5 e brucia ancora per il 2-2 interno con l'Unipomezia: avanti con Demarcus e Odianose, è stata raggiunta nel recupero da Osorio.

Lunga trasferta per l'Ossese di mister Cotroneo. Al "Luigi Moccia" di Afragola si gioca alle 14, arbitro Zantedeschi di Verona. L'Afragolese ha concesso l'anticipo dell'orario per permettere ai bianconeri di rientrare in Sardegna la sera stessa. La squadra gallurese ha 8 punti e arriva dal 2-2 casalingo contro la capolista Sarnese, con le reti di Limongelli e Botta. I campani, a quota 6, cercano il riscatto dopo il pesante 0-4 subito ad Anagni.

Nota di colore per i fischietti isolani: il cagliaritano Senes dirigerà Trastevere-Città di Anagni.

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