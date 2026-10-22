Porto San Paolo e Porto Cervo macinano gol: è fuga a due nel girone HDodici punti e attacchi stellari per le due capoliste dopo il quarto turno. Frenano il Sant'Antonio e il Palau, mentre La Salette vince il festival del gol contro il Berchidda
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Ancora la "banchina di approdo" non si intravede neppure all'orizzonte, ma il viaggio intrapreso da Porto San Paolo e Porto Cervo , nella stagione 26/27 di Seconda Categoria, nel girone H , é iniziata certamente sotto i migliori auspici. Del resto a dirlo sono i numeri: quattro vittorie su altrettanti incontri, dunque 12 punti; nell'ultimo confronto il Porto San Paolo, ha fatto poker in casa del Biasì ( 1), e con questo bottino ragginge quota 20 in quanto a reti segnate, e 3 sono quelle subite. Dal canto suo il Porto Cervo, in casa, ha realizzato la cinquina nel confronto con lo Sporting Paduledda ( 3 ), le reti realizzata sinora salgono così a 18 , con solamente 2 subite. Sul terzo gradino del podio il Sant'Antonio di Gallura con 9: fatale ai Santantonesi é stata la trasferta in Baronia, in casa della Montalbo Siniscola.
Questi ultimi viaggiano appaiati a quota 7 col Palau, che in questo turno riposava: a tal proposito apriamo una breve parentesi in quanto nelle ultime stagioni i Palaesi, chiamati a riposare, nelle ultime decisive gare , sono rimasti inermi, non essendo stati loro ad essere padroni del proprio destino. Con lo stesso numero di punti anche il Funtanaliras Monti ( 7 ), corsaro a Trinità ( 3 ). Sale a 6 La Salette, vittoriosa per 5-4 nel confronto casalingo col Berchidda, in quella che é stata la gara più ricca di reti del 4° turno. Rispettivamente con 5 e 4 si trovano l'Atletico Maddaldena e il Loiri, che hanno pareggiato 3-3, lo scontro diretto. Primo successo stagionale per la Budonese (3), che ha espugnato il terreno dell'Olbia Calcio, che rimane a zero punti. Si trovano dall'ottavo posto in giù le Anglogalluresi del girone G: pari in casa per la Viddalbese che raggiunge quota 5. Il Tzaramonte perde il derby in casa del Laerru, e ora si ritrovano insieme con 4 punti. Nel girone F l'Alà, a centro classifica con 4 punti, perde in casa della capolista Ottana.