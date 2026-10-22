Nel girone C del campionato di Prima categoria, è il Tavolara di mister Michele Tamponi a cercare la fuga decisiva con 12 punti in classifica, tre in più di Golfo Aranci, Oschirese e Corrasi. Lulese e Silanus sono in fon do alla classifica, a secco di punti. Il Ghilarza che due anni fa giocava in Eccellenza, viaggia al centro della classifica on sei punti, assieme al Bottida.

Nel girone D, è l'Ittiri al comando: quattro gare giocate, tre vittorie e un pareggio, dieci punti in classifica, uno in più del Valledoria, due rispetto all'Ottava e al Lauras e tre in più del Lanteri, del Porto Torres, e dello Stintino. La squadra con più gol fatti, è il Malaspina con 14. Sei i suoi punti in classifica con 11 reti subiti. Domenica l'Ittiri ospita il Ploaghe, una delle ex grandi del calcio dilettantistico , assieme al Valledoria, al Porto Torres e al Sorso. Proprio in Sorso ha un passato in Serie C2. Porto Torres e la stessa capolista Ittiri hanno alle spalle qualche campionato di Interregionale.

Nel girone C, è il Tavolara a cercare la fuga decisiva con 12 punti tre in più di Golfo Aranci, Oschirese e Corrasi.

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