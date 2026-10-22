Domenica alle 15 si gioca la settima giornata di Eccellenza. Il Santa Teresa Gallura guida la classifica con 14 punti, è ancora imbattuto e ha il miglior attacco del campionato con 15 gol. Al “Buoncammino” arriva il Bonorva, quinto a 10, che domenica scorsa ha perso 1-3 in casa con l’Iglesias. I galluresi, che in casa non hanno ancora subito gol, saranno senza Anan Claude Djedje Danon, squalificato. In attacco c’è il capocannoniere Joel Salvi Costa, con 4 reti.

Alle spalle della capolista, a 12 punti, ci sono tre squadre imbattute. Il Lanusei ospita a Lixius l’Usinese, decima a 7 e reduce dal 3-0 sul Taloro.

I padroni di casa saranno senza Doratiotto. L’Ilvamaddalena va a Calangianus per il derby gallurese: i padroni di casa sono dodicesimi a 6 punti. I maddalenini fuori casa non hanno ancora preso gol. L’Iglesias riceve al “Monteponi” il Tempio. Gli ospiti sono ultimi a 4 punti insieme al Tortolì, ma arrivano dal 3-0 sul Terralba.

Proprio il Tortolì va a Uri, contro un Atletico sesto a 9 punti. Gli ogliastrini hanno perso 2-3 in casa con il Santa Teresa e dovranno fare a meno di Conti. A Gavoi il Taloro, tredicesimo a 6, ospita la Villacidrese, settima a 8 dopo il 2-0 sul Villasimius. Il Taloro sarà senza Littarru, squalificato.

Al “Remigio Corda” il Terralba, nono a 7, ospita la Nuorese, quattordicesima a 5 e reduce dal 2-1 sul Calangianus. Il Terralba non avrà gli squalificati Porru e Mereu. A Villasimius, infine, i padroni di casa ospitano l’Alghero: entrambe hanno 7 punti. Il Villasimius in casa non ha ancora subito gol. L’Alghero ha pareggiato quattro partite su sei e dovrà rinunciare a Joel Baraye, autore di 3 reti.



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