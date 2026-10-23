Tra domani e domenica in campo le oristanesi impegnate nei gironi B e C di Prima Categoria, per la quinta giornata di andata.

Nel girone B, fari puntati sul derby tra Sanverese e Freccia Parte Montis. I padroni di casa, ultimi in classifica assieme al Segariu, vanno alla ricerca dei primi punti stagionali (4 sconfitte nelle prime 4 partite). I mogoresi, invece, puntano a fare risultato e ottenere i primi punti in trasferta dell’annata (per la formazione di Giancarlo Boi, al momento, il bilancio è di 2 vittorie in casa e 2 sconfitte in trasferta). Impegno casalingo per il Santa Giusta contro la Virtus Furtei. L’undici allenato da Gianni Lutzu punta a fare punti dopo quasi un mese di astinenza. Dopo l’esordio vincente contro il Villamassargia sono infatti arrivati 3 stop di fila. Di fronte, avrà una formazione partita con due vittorie nelle prime due uscite, che poi ha rallentato la corsa, collezionando una sconfitta e un pareggio. Il C.R. Arborea scenderà in campo in trasferta, a Segariu. I padroni di casa, che hanno cambiato il mister una decina di giorni fa (è arrivato Pani per Congia), hanno bisogno di far punti. I ragazzi di Alessandro Deplano, dal canto loro, cercheranno di confermare il buon rendimento avuto lontano dal “Gino Neri” (dove al momento hanno incassato 2 sconfitte in 2 gare).

Nel girone C, anticipo al sabato per il Ghilarza. L’undici allenato da Simone Deliperi ospiterà il Golfo Aranci, alle 16, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita in extremis nel derby contro l’Abbasanta della scorsa settimana. L’Abbasanta, invece, domenica, è atteso dalla difficile sfida contro la capolista, a punteggio pieno, Tavolara, formazione costruita per il salto di categoria.

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