Sia nel girone F, che in quello H, della Seconda Categoria, le prime 3 posizioni sono appannaggio delle stesse squadre indicate la scorsa settimana. Ma specialmente in quest'ultimo, si è ridotta drasticamente la distanza che divide la prima dalla terza: Tavolara 40, Palau 39, Golfo Aranci 37. Mentre nell'altro sono sempre 5 i punti che le dividono: Atletico Castelsardo 36, Folgore Tissi 34, Ottava 31, ciò è dato dal fatto che a vincere sono state tutte e tre. Riandando al gir.H, la capolista Tavolara ha in pratica "dilapidato" il vantaggio di 5 punti, che vantava prima dei 2 consecutivi pareggi: con Golfo Aranci, e l'altro ieri, col Porto Rotondo. Della situazione venutasi a creare ha approfittato soprattutto il Palau: gran conoscitore della categoria e sornione come non mai si è insediato al secondo posto, è sarà alquanto difficile "disarcionarlo".

È rimasto al 4° posto, con 31 punti, il Porto San Paolo: vincente nella "Strapaesana" col Loiri 11. Alla sagra del gol (2-6), ha avuto parte attiva con una splendida tripletta Romino Kozeli, sempre più leader della classifica marcatori, con 22 realizzazioni. Visto che di goleador si sta parlando: al secondo posto in graduatoria troviamo con 17 centri il Golfoarancino, Alessio Mulas, a sua volta autore di una doppietta nel vistoso 8-1 sul Biasì (18). Per non generare il forte dubbio che chi scrive stia sbagliando categoria, non citiamo altri nomi facenti parte della classifica marcatori, ma credeteci, ve ne sono molti altri. Terminando il discorso classifica troviamo: il Porto Cervo 28, La Salette 27 ed il Porto Rotondo 24; il primo ha vinto a Trinità (16), La Salette ad Alà (20) ed i Portorotondini capaci di imporre il pari alla capolista. Il Funtanaliras Monti (20), ha vinto con il Siniscola 2010 (1); a quota 18 il Biasi, pesantemente caduto a Golfo Aranci, e la Budonese (8). Nel gir. F, parliamo delle "Anglogalluresi": già detto della capolista Atletico Castelsardo, al 5° posto , con 26, troviamo lo Sporting Paduledda sconfitto ad Ottava. Il Codaruina 24 ha sconfitto il Laerru 22, mentre la Viddalbese (7) è caduta a Tissi.

© Riproduzione riservata