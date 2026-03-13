Todde, terzo cambio in Giunta: via Motzo dagli Affari Generali, c’è Sebastian CoccoDopo Bartolazzi e Satta, un altro avvicendamento nell’esecutivo regionale
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Maria Elena Motzo non è più alla guida degli Affari generali. Si tratta del terzo assessore che la presidente della Regione Alessandra Todde decide di cambiare dopo Armando Bartolazzi (Sanità) e Gianfranco Satta.
Al posto suo entrerà Sebastian Cocco, oggi capogruppo di Uniti con Todde.
La presidente ha firmato il decreto di nomina questo pomeriggio.
Che Motzo potesse lasciare la squadra era nell’aria da tempo come riportato in più di un’occasione. La ragione? Rapporti sempre più tesi con il gruppo di Uniti con Todde che di fatto l’aveva indicata quando la Giunta è stata costituita nel 2024.