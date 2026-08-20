Il difensore Antonio Loddo giocherà la prossima stagione col Golfo Aranci. Loddo ha iniziato il suo percorso calcistico con l’Olbia Calcio, disputando due stagioni in Eccellenza, conquistando la vittoria del campionato e la promozione in Serie D, dove ha giocato per altre due stagioni. Successivamente ha vestito la maglia del San Teodoro, ancora in Eccellenza, riuscendo nuovamente a vincere il campionato e conquistare la promozione in Serie D.

Il suo percorso è proseguito in Eccellenza con Calangianus e Lanusei, per poi affrontare due stagioni in Promozione con il Siniscola. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Orosei.

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