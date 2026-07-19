Il mercato dell’Arzachena prosegue con un nuovo innesto a centrocampo e la promozione in prima squadra di undici ragazzi del settore giovanile.

Direttamente dallo Stintino, in Costa Smeralda approda Soufiane Tiabi El Mssilak: forte dell’esperienza maturata nella categoria con la maglia biancoblù, e prima ancora con quella dell’Orrolese, il 25enne giocatore, marocchino di nascita e spagnolo di adozione, e con un discreto senso del gol, arriva per rinforzare la mediana biancoverde in vista del prossimo campionato di Promozione.

Contestualmente all’ingaggio di El Mssilak, avversario dell’Arzachena lo scorso anno nel girone B, stante anche la regola dei tre under da schierare in campo dal primo minuto la società smeraldina annuncia che in ritiro con la prima squadra partiranno Michael Chessari (classe 2006), Cristiano Mauro (2007), Joao Pereira (2007), Emanuele Porcu (2008), Francesco Biccu (2008), Simone Bonora (2008), Leonardo Petrillo (2009), Gianmarco Stafisso (2009), Daniele Sposito (2009), Francesco Mascagni (2010) e Leonardo Rozzo (2010): per molti di loro, peraltro, si tratta di una conferma rispetto all’ultimo campionato.

La costruzione della rosa che tra qualche settimana inizierà la preparazione agli ordini del tecnico Mauro Ottaviani procede, dunque, con i talenti di casa e un altro volto nuovo (quello di El Mssilak) dopo Walter Vassallo e Juan Vera Rubio, più Cristian Sosa, anche se in questo caso si tratta di un gradito ritorno in Gallura. Innesti che vanno a completare e impreziosire il blocco dei cinque confermati, il capitano Danilo Bonacquisti, Edoardo Donati, Dani Fernandez, Nicolas Angel Goy e Agustin Olivera, primi di una lista di giocatori che sono stati protagonisti lo scorso anno di una stagione importante, e che per questo sono stati trattenuti ad Arzachena dal direttore sportivo Antonello Zucchi d’accordo con Ottaviani e col presidente Pasquale Cossu.

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