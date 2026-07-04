Si ricompone in panchina il tandem che tre anni fa riportò il Pirri in Promozione al termine di una esaltante stagione.

Marco Cogotti affianca in panchina l'allenatore Paolo Busanca dopo l'ultima dolorosa, forse immeritata, retrocessione in Prima categoria.

L'obiettivo insomma è una nuova Promozione anche se il traguardo non è facile da raggiungere vista la concorrenza, fortissima, che si annuncia.

Nella stagione 2023/24, il Pirri guidato dai due tecnici, conquistò il quarto posto in Promozione, ad un solo punto dai playoff. L'anno successivo, il Pirri riuscì a salvarsi.

Nell'ultima stagione, Marco Cogotti è rimasto al Pirri cone responsabile tecnico del settore giovanile, facendo crescere diversi talenti. Ora nuovamente in prima squadra assieme ancora a Paolo Busanca. Farà anche il direttore tecnico e da collante col settore giovanile. L'obiettivo come detto è la riconquista della Promozione appena perduta.

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